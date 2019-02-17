رياضة | رسميا.. سيراميكا كليوباترا يطلب تأجيل لقاء الألومنيوم في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سيراميكا كليوباترا يطلب تأجيل لقاء الألومنيوم في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله تأجيل مباراة فريق الشباب مواليد عام 1997 بالنادي مع الألومنيوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة حدد مواجهة سيراميكا كليوباترا مع الألومنيوم، في الواحد ظهر بعد غد الثلاثاء على ملعب الألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا، ولكن نادي كليوباترا طلب تأجيل المباراة 24 ساعة.

Advertisements

وقال كليوباترا في خطابه إنه لم يتمكن من توفير حجز قطار لنقل الفريق إلى محافظة قنا، بالإضافة إلى ضيق الوقت الشديد، وطول المسافة بين القاهرة والمحافظة الواقعة في جنوب مصر.

ووصل نادي كليوباترا إلى هذا الدور بعد أن تخظى عقبة نادي بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم أيضا في محافظة بني سويف.