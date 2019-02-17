اونلاين | بث حي يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا مباشر (Real) عبر بي ان سبورت HD Bein match بين ماتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا مباشر (Real) عبر بي ان سبورت HD Bein match بين ماتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مباريات بث مباشر اليوم 17-2-2019 الاحد تبداء احداث الاسبوع الرابع والعشرون يواجهة ريال مدريد فريق غيرونا الذي يأتي في ترتيب الدورى الاسباني في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة جمعهم في 23 لقاء فاز في 5 مباريات وتعاد في تسعة وخسر الثلاث نقاط في 9 مباريات حيث قدم مستوى ضعيف مما يجعل مباراة اليوم اون لاين امام منافس قوى هذا الموسم على بطولة الدورى الاسباني ريال مدريد صحاب المركز الثالث في ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة جمعم في 23 لقاء جمع الثلاث نقاط في 14 مباراة وتعادل ثلاثة مواجهات وخسر في 6 مباريات مباراة صعبه على فريق بحجم غيرونا متوسط الاداء الدفاعى وضعيف من جانب طب الهجوم الذي لم يتمكن من تسجيل سواء 23 هدف في 23 مباراة بمعدل هدف وحيد في كل لقاء مما يصعب علية مواجة ريال مدريد اليوم ,

تبداء بث مباشر اليوم لجميع مباريات الدورى الاسباني على bein sport 3hd بدون تقطيع والتى سوف يتم اذاعة مباراة اليوم اون لاين في تمام الساعة 1:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة لقاء صاحب المركز الثالث ومنافس الدورى الاسباني الابرز ريال مدريد الذي يدخل لقاء اليوم لجمع الثلاث نقاط للبقاء في قمة الترتيب الذي تمكن فريق برشلونة من خطف الصدارة برصيد 54 نقطة ليبعد عن منافس جيرونا اليوم بفارق 9 نقاط حيث تمكن من 16 فوزآ في اربع وعشرون لقاء وتعادل في 6 مباربات بينما خسر الثلاث نقاط مرتين فقط بفارق استطاع تسجيل 61 هدف خلال تلك المباريات بينما سجل ريال مدريد 40 هدف خلال مباريات الدورى الاسباني الذي الذي يريد جمع الثلاث نقاط في مباراة اليوم ليتمكن من الحصول على المركز الثاني حيث يبعد عنة فريق اتلتيكو مدريد بمركز واحد حيث تمكن من جمع 47 نقطة في 24 مباراة فاز في ثلاثة عشر لقاء وتعادل في 8 مباريات وخسر في ثلاث مباريات مما يجعل لقاء اليوم بين ريال مدريد وغيرونا بث مباشر قوى على الجانب الرياضي داخل الاراضي الاسبانية التى تشاهدة مباراة اليوم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 14 بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بي ان سبورت 3 اتش دى بدون تقطيع ضمن مباريات اليوم بث حي جوادت مختلفة hd