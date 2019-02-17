اونلاين | بث مباشر Yalla Shoot.. مباراة ريال مدريد وجيرونا | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد

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يستضيف فريق ريال مدريد نظيره جيرونا في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاحد 17-2-2019 على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي الريال في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين في اللقاء الذي يقام بينهما لحساب الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الاحد في الدوري الإسباني في واحدة من المباريات الممتعة التي ينتظرها عشاق الكرة العالمية في الوطن العربي نظرا لقوة الفريقين .

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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر hd ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 3 والهزيمة في 6 لقاءات وسجل لاعبوه 40 هدفا بينما تلقت شباكه 27 هدف الريال يدخل مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة تقليص الفارق مع برشلونة وتخطي اتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا بدون تقطيع بينما سيسعى فريق جيرونا هو الأخر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ويحتل فريق جيرونا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة وفاز ريال مدريد على اتلتيكو مدريد 3-1 في اخر مباريات الفريق في الدوري الاسباني في مباراة نارية رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الاحد 17-2-2019 .

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ريال مدريد يصطدم بجيرونا في مباراة مثيرة اليوم في الجولة الـ43 لبطولة الدوري الإسباني في لقاء خارج التوقعات مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا على بي ان سبورت وسيعول سولاري المدير الفني للفريق الملكي في لقاء اليوم على كريم بنزيمة وجاريث بيل لقيادة الفريق للفوز في موقعة اليوم ويقدم الثنائي مستوى رائع مع الفريق في الفترة الأخيرة وسيكونان سلاحا قويا لفريقه الليلة لقيادة الفريق للفوز بينما سيسعى فريق جيرونا لتحقيق الفوز في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم يوتيوب.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

وسيسعى الريال لمواصلة صحوته في الفترة الأخيرة مع مدربه سولاري والاستمرار في التقدم ببطولة الدوري وتنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي في بث سريع بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا الان بدون تقطيع