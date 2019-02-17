اونلاين | بث مباشر كورة ستار.. مباراة ريال مدريد وجيرونا | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد

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يستعد فريق ريال مدريد اليوم لاستضافة فريق جيرونا اليوم في اللا ليجا الإسبانية حيث يمكنكم من خلال موقع أتش دي كورة أن تتابعوا بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم يوتيوب الأحد الموافق السابع عشر من شهر فبراير الجاري والثاني عشر من جماد الأخر والتي ستقام في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة والتي من المنتظر أن تقام على ملعب ستاد سانتياجو برنابيو فيمكنكم من خلاله مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر تحت قيادة الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز حيث ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية والتي ستقام في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بالموسم الجاري.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم الأحد والتي تم تحديد الوقت التي ستقام فيه المباراة حيث في تمام الحادي عشر قبل الظهر بتوقيت غرنيتش GMT وفي تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة وفي تمام الثانية بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي فقد أتي ريال مدريد في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 45 نقطة تعثر خلالها في تسعة مباريات ما بين ثلاث تعادلات وستة هزائم كما حقق الفوز في أربعة عشر مباراة فقط تحت قيادة المدرب سولاري الذي يعتمد على كل من فينيسوس جونيور وبنزيما وجاريث بيل وفاسكيز ومودريتش وكروس وراموس في عناصر التشكيل الأساسي الذي يبدأ المباراة والذي لديهم فرصة مشاركة دائمة خلال المباريات.

بينما فريق جيرونا يريد عدم تكرار نتيجة الدور الأول والتي انتهت بفوز الميرنجي برباعية مقابل هدف وحيد كانت على ملعب جيرونا وذلم من خلال سعي الفريق دائماً بالهجوم خلال تلك المباراة من أجل تحقيق الفوز ومن أجل أن يبتعد عن تهديد الهبوط ومن أجل أن يزيح السجل الخالي من الانتصارات في أخر عشرة مباريات بالدوري نال خلالها الهزيمة في ستة مباريات والتعادل في أربعة أخرى حيث يمكنكم الحصول على رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم الأحد فقد أحتل الأخير قبل تلك المباراة المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة فقط مع امكانية هبوطة بنهاية الموسم للدرجة الأدني.

وتستعد جماهير الملكي كبير أوروبا أن تتجة نحو بث مباشر مبارة ريال مدريد وجيرونا بدون تقطيع والتي ستتوفر لكم بالعديد من الجودات العالية ومن خلال عدة سيرفرات والتي سيتولي قيادتها الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز حيث أن مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيورنا على بي إن سبورت ستتاح لكم من خلال beIN SPORTS HD 3 الرياضية القطرية فقد انتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز ريال مدريد على ضيف مباراة اليوم برباعية مقابل هدف وحيد