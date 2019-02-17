اونلاين | كورة لايف مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر كورة أونلاين يلا شوت حصري | ماتش ريال مدريد ضد جيرونا اليوم KOORA LIVE

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا

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موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

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رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا

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مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم، ويتقابل فريق برشلونة اليوم ضد جيرونا للمرة الثانية هذا العام وذلك عقب ما تمكن من أحراز برباعية مقابل هدفين بكأس الملك، يدخل ريال اليوم بروح لا تقبل الهزيمة ساعياً للفوز وجلب الثلاث نقاط ليقترب للإمام من برشلونة الذي يتمركز على مقعد صدارة ترتيب جدول الدوري، yalla shoot ريال مدريد وجيرونا.