اونلاين | كورة لايف - بث مباشر - مباراة ريال مدريد وجيرونا - الدوري الإسباني - بي ان سبورت

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كورة لايف - بث مباشر - مباراة ريال مدريد وجيرونا - الدوري الإسباني - بي ان سبورت

سيكون عشاق ريال مدريد على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي الفريق الملكي مع نظيره جيرونا في استاد سانتياجو برنابيو في الواحدة ظهرا اليوم الأحد 17 فبراير 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني 2018-2019 في مباراة قوية، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر.

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الفريق الملكي الريال يدخل هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم خارج الديار على حساب فريق أياكس بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الصدارة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر.

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جيرونا قادم من هزيمة أمام هويسكا يتزيل جدول التريتب حاليًا، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وخسر مثلهم، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر.

كورة اون لاين الريال ضد جيرونا

سيبدأ سانتياجو سولاري بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع براموس وفاران في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، داني سيبايوس، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز، وتنقل المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد عبر بي ان سبورت اتش دي في بث حي وسريع.

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