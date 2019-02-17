اونلاين | مشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر لايف اليوم الاحد 17-2-2019 في الدوري الاسباني

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مشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر لايف اليوم الاحد 17-2-2019 في الدوري الاسباني

يصطدم فريق ريال مدريد على ملعبه ”سانتياغو برنابيو“ بنظيره جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

مشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر لايف اليوم الاحد 17-2-2019 في الدوري الاسباني

يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم خارج الديار على حساب فريق أياكس بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الصدارة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

مشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر لايف اليوم الاحد 17-2-2019 في الدوري الاسباني

التشكيل المتوقع لريال مدريد:-

سيبدأ سانتياجو سولاري بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع براموس وفاران في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، داني سيبايوس، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - داني سيبايوس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز

مشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر لايف اليوم الاحد 17-2-2019 في الدوري الاسباني

التشكيل المتوقع لجيرونا:-

سيبدأ المدرب إيزيبيو ساكريستان بنفس طريقته المعتادة، وسيتولى قيادة الخط الدفاعي الثلاثي خوان بيدرو، بيرناردو إسيينوسا، بيدرو ألكالا، بينما سيتولى قيادة هجوم الفريق كريستيان ستواني بجانب أليكس جارسيا وكريستيان بورتو.

ياسين بونو

خوان بيدرو - بيرناردو إسبينوسا - بيدرو ألكالا

فاليري فيرنانديز - أليكس جرانيل - دوجلاس لويس - بيدرو بورو

أليكس جارسيا - كريستيان ستواني - كريستيان بورتو

مشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر لايف اليوم الاحد 17-2-2019 في الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة:-

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 24).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : أحمد الطيب .

نتيجة مباراة الذهاب : جيرونا (1-4) ريال مدريد.

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موعد المباراة :

2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:00 مساءاً بتوقيت مصر .

1:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

1:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

1:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

1:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:00 مساءاً بتوقيت العراق .

1:00 مساءاً بتوقيت السودان .

2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:00 ظهراً بتوقيت تونس .

12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

2:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:00 مساءاً بتوقيت قطر.

11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر لايف اليوم الاحد 17-2-2019 في الدوري الاسباني

ريال مدريد يرغب في مواصلة انتصاراته، خاصةً بعد الفوز على اتلتيكو مدريد بالديربي الأسبوع الماضي، ووضع قدَمًا في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بانتصار هام على أياكس أمستردام.

ريال مدريد مطالب بالفوز لاستعادة المركز الثاني ومواصلة الضغط على برشلونة، بعد فوز أتليتكو مدريد واحتلاله لمركز الوصيف ”مؤقتًا“.