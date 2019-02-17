مانشستر يونايتد يضحي بمهاجمه من أجل ديبالا وإيكاردي

الخليج 365- يهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة " أكسبريس"، مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي مقابل التنازل عن خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأضافت، كما إن إيكاردي نجم انتر ميلان أحد الأهداف الرئيسية للشياطن الحمر، خاصة وأنه قريب من الرحيل عن الانتر بعد وجود أزمة مع أدارة الفريق.

وواصلت، التعاقد مع إيكاردي سيكون أسهل من الحصول على موافقة يوفنتوس لترك نجم الفريق ديبالا على الرغم من الفترة السيئة التي يعيشها مع اليوفي.

وأتمت الصحيفة، إذا وافق لوكاكو على الرحيل للدوري الإيطالي، سيكون إلى السيدة العجوز للعب بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن أقناعه بالانضمام للانتر سيتطلب مزيد من الجهد.