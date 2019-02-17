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أسينسيو يقود ريال مدريد أمام جيرونا بالدوري الأسباني

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الخليج 365- أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة جيرونا التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" بتمام الواحدة ظهرا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

وجاءت التشكيلة كالتالي.

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: أودريزولا - فاران - راموس - مارسيلو

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خط الوسط:كروس - كاسيميرو - سيبايوس

خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فاسكيز

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن المتصدر.

بينما يتواجد جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع سيلتا فيجو صاحب المركز السادس عشر.

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