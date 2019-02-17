مارسيلو على رأس تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا بالليجا

يواجه اليوم ريال مدريد نظيره جيرونا في المواجهة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" بتمام الواحدة ظهرا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

الخليج 365-

ويستعرض "السعودية نيوز" التشكيل المتوقع للفريق الملكي في مباراة اليوم وفقا لصحيفة سبورت.

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: أودريزولا - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط:كروس - كاسيميرو - سيبايوس

خط الهجوم: بيل - ماريانو - فاسكيز

ويسعى الملكي لحصد النقاط الثلاث والضغط على برشلونة المتصدر، خاصة وأن الفريق يمر بحالة جيدة خلال الفرتة الأخيرة بعد تحقيقه للعديد من الانتصارات المتتالية أخرها في ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أياكس الهولندي.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يتواجد جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع سيلتا فيجو صاحب المركز السادس عشر.