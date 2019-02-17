شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الزمالك وانبي في قمة الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري المصري والان مع التفاصيل
يرغب الفارس الأبيض الليلة في مواصلة انتصاراته، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري وزيادة فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه، الوافد الجديد بيراميدز وغريمه التقليدي النادي الأهلي., الزمالك يتصدر برصيد 48 نقطة, ويأتي خلفه في الوصافة بيراميدز ويمتلك 45 نقطة, ويحتل الشياطين الحمر المركز الثالث وفي جعبتهم 42 نقطة.
على الجانب الأخر، يسعى علي ماهر، المدير الفني لفريق انبي، نحو انتشال النادي البترولي من قاع الدوري، وخطف ثلاث نقاط غالية من القلعة البيضاء, بالإضافة رغبة لاعبيه الكبيرة بالثأر من نادي الزمالك, بعد الهزيمة الثقيلة في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز, بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، تحت إدارة الحكم الدولي طارق مجدي، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمود أبو الرجال, ومعه صبري إبراهيم حكم رابع، ومعهم سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً, وتنقل حصرياً عبر قناة أون سبورت, بصوت المعلق حاتم بطيشة.
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