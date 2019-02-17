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ميلان يفوز بثلاثة أهداف لهدف على أتالانتا بالدورى الايطالى

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جدة - عمرو شويل واصل فريق ميلان صحوته فى مسابقة الدوري الايطالي، وتغلب مساء السبت على مضيفه أتالانتا بنتيجة 3-1 ، ضمن منافسات الجولة الـ24 من .

تقدم ريمو فريولير بالهدف الأول لأصحاب الأرض، وتعادل النجم البولندي المتألق كريستوف بياتيك للميلان فى الدقيقة 45 .

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فى الشوط الثاني سجل التركي هاكان كالهانجلو الثاني لميلان فى الدقيقة 55 ، قبل أن يسجل بياتيك الثاني لنفسه والثالث لفريقه فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة عزز ميلان المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الثالث، بينما تراجا أتالانتا للمركز السابع برصيد 38 نقطة.

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