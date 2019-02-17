شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص محمد الشناوى قبل مواهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدًا، الاثنين، بسبب إصابته فى العضلة الضامة.

وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، فضل إراحة محمد الشناوى من المشاركة فى مباراة الإنتاج الحربى أمس والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد شعوره بالإصابة فى العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التى سبقت المباراة.

ويحدد الفحص الطبى موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للتواجد فى مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.