شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو السولية نسر يحلق فى سماء القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "السولية لديهم لا خوف عليهم".. بات شعار جماهير النادى الأهلى فى المباريات الأخيرة للقلعة الحمراء بعدما استعاد نسر الفريق عمرو السولية بريقه مع القلعة الحمراء، بعد العروض المميزة التى قدمها فى الفترة الأخيرة بين صفوف الفريق، ليصبح نجم الشباك تحت القيادة الفنية لمارتن لاسارتى.

الأوروجويانى نجح فى إخراج روح المارد الأحمر الكامنة فى لاعب وسط القلعة الحمراء ليصبح أهم عناصر التشكيل مؤخراً، بعد فترة من "التوهان" تراجع فيها مستوى عمرو السولية مع الفريق الأحمر، ليصبح بعدها عنصراً مؤثراً فى انتصارات الأهلى.

مباراة الأهلى والإنتاج الحربى الحلقة الأخيرة فى رحلة التألق حتى الآن، موقعة كان عمرو السولية بطلها الأول بجدارة بعدما قاد الفريق الأحمر لحصد 3 نقاط ثمينة للغاية فى صراع مسابقة الدورى العام، ورحلة الأهلى للدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والذى يحمله لثلاث نسخ متتالية.

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نجح عمرو السولية فى انتزاع النقاط الثلاث من الإنتاج بهدف مميز فى شباك عامر عامر حارس الإنتاج المتألق، والذى لولا تواجده لكان للنتيجة وضع آخر، قبل أن تخرج المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف بأقدام النسر الذهبى لوسط الأهلى.

20 مباراة شارك فيها عمرو السولية خلال الموسم الجارى مع النادى الأهلي، جاءت بواقع 13 مباراة ببطولة الدورى العام، مباراة واحدة فى كأس مصر و6 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، سجل خلالها السولية هدفين وصنع مثلهما ليضع بصمته على 4 أهداف للأهلى.

الأمر لا يقتصر على الدور الهجومى فقط، بل قدم عمرو السولية خلال المباريات الأخيرة مستوى مميزاً فى الجوانب الدفاعية، رغم تغير اللاعبين بجانبه لأسباب مختلفة، فسواء تواجد حمدى فتحى الوافد الجديد للأهلى أو حسام عاشور قائد الفريق، أو هشام محمد، يبقى السولية "رومانة ميزان" وسط الفريق الأحمر بلا منازع .