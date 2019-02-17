شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد بعد السقوط أمام الهلال بثلاثية: "الكرة مفيهاش مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وخسر الاتحاد من الهلال السعودى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

Advertisements

وأضاف وليد صلاح، فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير"، أنه رغم الخسارة من الهلال بثلاثية فى السعودية فإن الاتحاد سيتمسك بأمل التعويض في مباراة العودة في ربع نهائى البطولة العربية.

وأشار وليد صلاح إلى أن أن لاعبى الاتحاد لم يقصروا أمام الهلال السعودى، مؤكدًا أن كرة تونى سيلفا التى أهدرها من انفراد بالمرمى غيرت شكل اللقاء.