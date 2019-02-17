شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يفرض رقابة على الثنائى ساسى وأوباما فى مباراة الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يركز على ماهر، المدير الفنى لإنبى، خلال مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك على إغلاق مفاتيح لعب المنافس الأبيض من أجل إبطال مفعول هجوم الزمالك المتوقع من البداية.

على ماهر يرغب فى فرض رقابة لصيقة على الثنائى فرجانى ساسى ويوسف أوباما، لاعبى الزمالك، خاصة أنهما يمثلان عنصر الخطورة فى مباراة اليوم، فى ظل غياب محمود كهربا للإيقاف، لذا يركز مدرب إنبى فى خطته اليوم على الرقابة اللصيقة عليهما مع ضرورة شن هجمات مرتدة سريعة لاستغلال تقدم محمود علاء المستمر فى مساعدة هجوم الزمالك من أجل تهديد مرمى محمود جنش.

ويرى مدرب إنبى أن غياب الثنائى عماد فتحى ومحمد أشرف روقة عن مباراة اليوم بسبب بند فى إعارتهما من الأبيض للفريق البترولى لا يسمح لهما بالمشاركة أمام فريقهما القديم، لذا فإنه جهز البديل من أجل مفاجأة الأبيض، خاصة أن روقة وفتحى من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها ماهر منذ توليه مهمة تدرب الفريق.

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