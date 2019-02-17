الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام نظيره إنبى فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى باستاد بتروسبورت.

d0f344fc22.jpg

موعد مباراة الزمالك وإنبى

تقام مباراة الزمالك وإنبى فى السادسة مساء اليوم، الأحد 17 فبراير، وتذاع على قناة on sport ، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف.

Advertisements

a840e9dfa8.jpg

الزمالك يصحح أخطاء الكونفدرالية

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة نصر حسين داى قبل موقعة إنبى، خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين من أجل مطالبتهم بضرورة إغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز فى لقاء اليوم؛ وتحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد بصدارة الدورى فى ظل المنافسة القوية من بيراميدز وملاحقة الأهلى.

fde9b81b0b.jpg

موقف الزمالك وإنبى فى الدورى

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة حيث يمتلك 48 نقطة حققها من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبل شباكهم 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلوا 29 هدفًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى