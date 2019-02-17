موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام نظيره إنبى فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى باستاد بتروسبورت.
موعد مباراة الزمالك وإنبى
تقام مباراة الزمالك وإنبى فى السادسة مساء اليوم، الأحد 17 فبراير، وتذاع على قناة on sport ، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف.
الزمالك يصحح أخطاء الكونفدرالية
حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة نصر حسين داى قبل موقعة إنبى، خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين من أجل مطالبتهم بضرورة إغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز فى لقاء اليوم؛ وتحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد بصدارة الدورى فى ظل المنافسة القوية من بيراميدز وملاحقة الأهلى.
موقف الزمالك وإنبى فى الدورى
ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة حيث يمتلك 48 نقطة حققها من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبل شباكهم 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلوا 29 هدفًا.
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