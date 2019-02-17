مدرب الأهلي: نلعب تحت شعار "لا بديل عن الفوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي مساء أمس السبت.

وقال المدرب المساعد للأهلي في تصريحات صحفية إن الفريق يخوض مباريات الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط للوصول إلى قمة جدول الدوري.

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وأضاف قمصان: "الجهاز الفني للفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة، والأهلي يعاني من توالي المباريات في بطولة دوري الأبطال إلى جانب بطولة الدوري، إلا أن هذا هو قدر الأهلي".

وأتم المدرب المساعد بالأهل قائلا: "الفريق لديه القدرة على مواجهة كل الضغوط لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها".

يُذكر أن الأهلي حقق انتصاره السادس تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى النقطة 42 مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة، ويدين الأحمر بالفضل في الفوز إلى عمرو السولية صاحب هدف المباراة.