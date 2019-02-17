ماني: اللعب في نهائي دوري الأبطال حلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أبدى النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سعادته للعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي فريقه بنظيره بايرن ميونخ.

ويستعد ليفربول لاستضافة بايرن ميونخ الألماني على ملعب "أنفيلد"، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، عن مواجهة العملاق البافاري: "بايرن كان قريبًا في الموسم الماضي من التأهل للمباراة النهائية على حساب ريال مدريد، ولكن النادي الملكي كان منافسًا قوياً".

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وخسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لحساب نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1.

وأضاف النجم السنغالي: "للأسف، نحن أيضًا مررنا بسيناريو مشابه في المباراة النهائية أمام ريال مدريد".

وتابع ماني: "الآن يأتي الصدام بين ليفربول والبايرن في ثمن النهائي، وأظهرنا أننا فريقان استثنائيان الموسم الماضي".

واختتم لاعب ليفربول: "بالنسبة لي اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا كان حلمًا، ولذلك أنا متحفز للغاية من أجل الذهاب هناك مجددًا، وحصد اللقب هذه المرة".