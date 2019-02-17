اونلاين | الآن بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا كورة أونلاين livehd7 يلا شوت حصري| ماتش Real ضد بلد الوليد بدون تقطيع

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنجي مدريد مباراة الملكي أمام جيرونا اليوم الاحد 17 فبراير 2019 ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين التي تشهد العديد من المباريات القوية اليوم في نفس الجولة حين يستضيف فريق فالنسيا على ملعبه المستيا فريق إسبانيول، ويستضيف فياريال على ملعبه لاسيراميكا فريق إشبيلية، ويلعب ريال بيتيس على ملعبه بينتو فيامارين فريق ديبورتيفو ألافيس، بالإضافة إلى مباراة جيرونا أمام ريال مدريد التي ستنطلق في الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وستنقل عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية حصريا بتعليق أحمد الطيب على المباراة التي يسعى فيها الميرنجي لمواصلة تفوقه على جيرونا بعدما أطاح به من دور الثمانية لكأس أسبانيا مؤخرا بفوزه في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدفين، وإيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ريال مدريد يستضيف جيرونا في مباراة قوية يسعى فيها لتحقيق الفوز منتشيا بانتصاره الذي حققه في اخر مبارياته خارج ملعبه أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في مباراة الذهاب بينهما في دور الستة عشر في التشامبيونزليج، حيث تمكن الميرنجي من العودة من ملعب يوهان كرويف أرينا بانتصار ثمين بهدفين سجلهما بنزيمه وأسينسيو مقابل هدف سجله حكيم زياش لأصحاب الأرض، بينما في الليجا تمكن الميرنجي من تحقيق فوز هام في آخر مبارياته في الجولة الماضية التي خرج فيها لملاقاة فريق أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو في ديربي مدريدي قوي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة سجل فيها أهداف الريال كلا من كاسيميرو وبيل وراموس.

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على الجانب الاخر فريق جيرونا سيسعى لتحقيق الفوز أمام الميرنجي الذي التقى مع جيرونا هذا الموسم في ثلاث مباريات تمكن فيها جميعا من تحقيق الفوز بعدما حقق الريال الفوز امام جيرونا في الجولة الثانية من الدوري الأسباني على ملعب مونتليفي برباعية مقابل هدف، بالإضافة لانتصاراته في كأس ملك أسبانيا، ويعاني جيرونا هذا الموسم في الدوري بتواجده في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في خمس مباريات، والتعادل في تسع مباريات، وخسارة مثلها، والفريق لم يتمكن من تحقيق أية انتصارات في الليجا منذ الجولة الثالثة عشر التي شهدت انتصاره على اسبانيول خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف .

الآن بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا كورة أونلاين livehd7 يلا شوت حصري| ماتش Real ضد بلد الوليد بدون تقطيع

ريال مدريد - جيرونا

الجولة 24 - الدوري الإسباني

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ملعب سانتياغو برنابيو

الاحد 17-2-2019

الموعد: 11:00 صباحا توقيت غرينتش، 1:00 ظهرا توقيت مصر، 2:00 ظهرا توقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة: بي أن سبورت HD3

تعليق: أحمد الطيب.