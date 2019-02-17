اونلاين | يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا |ريال مدريد وجيرونا بث مباشر beIN SPORTS بث مباشر اليوم| كورة لايف| كورة

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يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا |ريال مدريد وجيرونا بث مباشر beIN SPORTS بث مباشر اليوم| كورة لايف| كورة

يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا يوم الأحد 17 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وجيرونا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في بث مباشر عبر الانترنت

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا، على قنوات "بي إن سبورتس"، التي تقام على ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد 17 فبراير الجاري، الساعة 1 مساء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.