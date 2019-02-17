رياضة | غدا.. قمة مشتعلة بين الأهلي والزمالك في دوري القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. قمة مشتعلة بين الأهلي والزمالك في دوري القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ غداً الاثنين مع ضيفه الزمالك، في مباراة القمة المصغرة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

الأهلي كان قد تعادل في مباراة الجولة السابقة أمام النجوم بهدفين لمثلهما، ويسعى بقوة للتعويض في مباراته أمام الزمالك، والخروج منها بالثلاث نقاط.

ويمتلك الأهلي ١٠ نقاط في رصيده، بعدما فاز هذا الموسم في مباراتين وتعادل في ٤ مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) بخماسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبياً، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ - ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، قبل أن يتعادل مع النجوم ٢ - ٢، مسجلاً ١٧ هدفاً مقابل ٤ أهداف في شباكه، بينما يمتلك الزمالك ١٣ نقطة في رصيده.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالأهلي؛ ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.