رياضة | مانشستر يونايتد ينقلب على سولشاير

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تفكر إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دفع مبلغ مالي ضخم لإدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أملًا في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو.

وقالت صحيفة EVENING STANDARD الإنجليزية أن مانشستر يونايتد لايزال يرغب في التعاقد مع بوتشيتينيو على الرغم من النتائج الإيجابية والتي يحققها اليونايتد تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير.

ولكن يبدو أن هزيمة مان يونايتد من باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، جعلت إدارة اليونايتد تفكر في إحضار المدرب ماوريسيو بوتشيتينيو.

وسيكون على مان يونايتد دفع 34 مليون جنيه إسترليني لإدارة توتنهام لفسخ عقد بوتشيتينيو لانضمامه إلى الشياطين الحمر.