رياضة | الأهلي يحسم عودة محمد الشناوي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم عودة محمد الشناوي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ومنح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم؛ لالتقاط الأنفاس في ظل ضغط المباريات المتتالي محليًا وإفريقيًا خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا مساء أمس على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 من مباريات الدوري.

ويخضع محمد الشناوي حارس الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الإثنين؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد فضل إراحة محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي أمس بعد شعوره بالإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التي سبقت المباراة.

ويحدد الفحص الطبي موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للتواجد في مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

مدرب الأهلي يستفز جماهيره

استفز محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي جماهير فريقه في تصريحاته عقب مباراة الإنتاج الحربي التي انتهت بالفوز بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

وتهكم محمد يوسف على سؤال أحد المراسلين حول كثرة ضياع الأهداف السهلة أمام الإنتاج وضرورة عقد جلسات نفسية وتدريبية لعلاجها قائلًا: "لا فيه جلسات نفسية ولا غيره ودي كرة والكرة أسهل من الكلام ده كله".

ورأت جماهير الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تصريحات محمد يوسف على الهواء تنم عن عدم أخذه بالأساليب العلمية في علاج مثل هذه الأزمات إلى جانب أنه لا يرى أزمة في الفوز بهدف يتيم فقط.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- حرس الحدود 25 نقطة

11- سموحة 25 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

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14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه