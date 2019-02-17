رياضة | مباراتان تحسمان مصير ساري مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراتان تحسمان مصير ساري مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي تشيلسي، لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة صهبة بالنسبة للفريقان، الرغبان في التأهل للدور التالي.

يواجه تشيلسي الأسبوع الأكثر أهمية من موسمه حتى الآن، حيث سيواجه مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، يليه نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي.

ويعتقد لاعب وسط ليفربول السابق داني ميرفي أن إحدى المباريات يمكن أن تعرّف الآخر، ولكن يجب أن يخسر كلاهما، من أجل ضمان استمرار ساري مع تشيلسي.

لقد عانى البلوز من ثلاث هزائم ثقيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب شائعات اللاعبين الذين لا يهتمون ويفتقدون الدافع.

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بعد خسارته 2-0 في آرسنال ، ازداد الأمر سوءاً في بورنموث حيث سقط تشيلسي بأربعة أهداف، تلاها الخسارة الثقيلة 6-0 أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

ويري ميرفي أنه إذا خسر البلوز أمام يونايتد يوم الاثنين، فلن تكون لديه فرصة للفوز بكأس كاراباو الأحد المقبل عندما يواجه مانشستر سيتي.

وقال نجم ليفربول: طريقة هزائم تشيلسي وضعت ساري تحت الضغط، الخسارة في بورنموث ومانشستر سيتي ليست مخالفة منفردة، ولكن استقبال 10 أهداف في هاتين المباراتين أمر مثير للقلق.

وأضاف: لكي أكون صادقاً، إذا خسر تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، لا أستطيع أن أراهم يعودون إلى فوز أمام سيتي في نهائي كأس كاراباو.

وواصل ميرفي: إن عامل الإحساس مهم للغاية في كرة القدم وهذا هو السبب في أن يوم الإثنين هام للغاية، وسيحدد مستقبل الفريق وساري.