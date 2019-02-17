رياضة | زوران: تأهل الهلال لنصف النهائي لم يحسم بعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوران: تأهل الهلال لنصف النهائي لم يحسم بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني للهلال زوران ماميتش أن تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لم يحسم، على الرغم من الفوز على الاتحاد السكندري 3-0 اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وشدد على ضرورة خوض لقاء الإياب بنفس الجدية والتركيز من أجل مواصلة المنافسة والتأهل رسمياً للدور التالي.

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وقال ماميتش عقب المباراة: "أبارك للجميع هذا الانتصار، تعتبر مباراة اليوم شوط أول وفي تاريخ كرة القدم لم تحسم أي بطاقة تأهل من نتيجة مباراة واحدة".

وتابع: "في المجمل قدمنا أداء مرضياً وأمامنا 90 دقيقة أخرى، نسعى من خلالها للظفر ببطاقة التأهل".

وأضاف: "عدم استقبالنا أي أهداف يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لي، وسعيد أيضاً بإنهاء المباراة دون أي إصابات".