رياضة | أزمة في تعاقد يوفنتوس مع جناح ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في تعاقد يوفنتوس مع جناح ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يخطط للتعاقد مع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية، إن يوفنتوس يرغب في إعادة الشراكة الناجحة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقه البرازيلي مارسيلو.

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وأضافت أن رونالدو، حاول إقناع مارسيلو خلال الفترة الأخيرة، بارتداء قميص السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت أن يوفنتوس يجهز عرضا من 40 إلى 45 مليون يورو لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو.

واختتمت الشبكة أن الصفقة تواجه عقبة في الميركاتو الصيفي، تتمثل في ضرورة تحديد إدارة اليوفي، موقف البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر للبيانكونيري، قبل التحرك للتعاقد مع مارسيلو.