رياضة | تأجيل ديربي مانشستر ينعش أحلام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل ديربي مانشستر ينعش أحلام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول سيتلقى دفعة مميزة، في طريق حسم لقب البريمييرليج، إذا تم تأجيل مباراة ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد.

وكان من المفترض أن يلتقي السيتي واليونايتد يوم 16 مارس المقبل على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن سيتم تحديد موعد جديد للقاء، عقب تأهل السيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقالت صحيفة ميرور إن المباراة قد تلعب في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وهو ما يخدم ليفربول الساعي لحصد اللقب إذا واصل مسيرته الجيدة وحقق الفوز في المباريات الـ 6 المقبلة قبل هذا الموعد.

وأضافت الصحيفة أن السيتي سيخوض 4 مباريات قبل الديربي وإذا حسم كل المواجهات لصالحه، فإنه سيذهب إلى ملعب أولد ترافورد بضغط كبير في صراع اللقب، لأنه سيكون متأخرا عن الريدز بـ6 نقاط، وأمامه 5 مباريات فقط للتعويض عقب الصدام مع اليونايتد.

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول الوصيف، ولكن فريق جوارديولا لعب مباراة إضافية عن الريدز.