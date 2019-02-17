شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رفض ليفربول جميع العروض المقدمة لمحمد صلاح والان مع التفاصيل

الخليج 365- يعتمد ليفربول الإنجليزي على أرباحه المالية خلال الفترة الماضية، لرفض أي عروض ضخمة للتعاقد مع نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وأكدت صحيفة "أكسبريس"، أن ليفربول الذي حقق أرباح قياسية سنوية قبل الضريبة بقيمة 125 مليون جنيه استرليني، يستطيع رفض العروض المقدمة إلى صلاح في الأونة الأخيرة.

حيث أشارت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية إلى أن يوفنتوس الإيطالي يهدف التعاقد مع صلاح مقابل الأرجنتيني باولو ديبالا بالإضافة لدفع 44 مليون جنيه أسترليني، لكن النادي الإنجليزي يعتمد على قوته المالية ورغبة صلاح الذي أكد في وقت سابق أن "انفيلد" مثل منزله.

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن ليفربول تحول من نادي يبيع نجومه في الفترة الأخيرة، بعدما مدد عقد الثلاثي الهجومي صلاح، ماني وفيرمينو حتى عام 2023 معتمدا على موقفه المالي القوي.

وأضافت، النادي حاليا يمتلك فريق رائع وقوي لأول مرة منذ عقود طويلة، لذلك يهدف للحفاظ على هيكله الأساسي بعدم بيع أي لاعب من الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي يضطر للموافقة على رحيل بعض نجومه لكبار أندية أوروبا، مثل البرازيلي كوتينيو والأوروجوياني لويس سواريز اللذان انضما لبرشلونة الأسباني بالأضافة لرحيل سترلينج الذي انتقل للسيتي.

وأتمت، لكن الموقف المالي الحالي للفريق الإنجليزي، ستجعل النادي يتمسك ببقاء نجومه مهما كانت العروض المقدمة للحصول على خدماتهم.