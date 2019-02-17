شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لنجم برشلونة الجديد بعد سرقة منزله والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعرض النجم الغاني كيفين برينس بواتينج لاعب برشلونة لعملية سرقه خلال تواجده في مباراة فريقه أمام بلد الوليد بالأمس في الدوري الأسباني.

وتغلب الفريق الكتالوني على بلد الوليد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهم على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.

وكشفت صحيفة "موندوديبورتيفو"، أن عصابة قامت بسرقة منزل برنيس بواتينج وهو يلعب المباراة ليلة الأمس وقامو بسرقة ممتلكات تقدر قيمتها بـ300 ألف يورو من مجوهرات وغيره.

وتابعت الصحيفة، أن السارقين استغلوا إنشغال اللاعب الغاني بمباراة فريقه وقاموا بعملية السرقة للوافد الجديد إلى المدينة الكتالونية.

وانتقل بواتينج إلى البارسا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من ساسولو الإيطالي على سبيل الأعارة بنية الشراء.