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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بالليجا والقنوات الناقلة

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الخليج 365-  يستضيف اليوم ريال مدريد نظيره جيرونا في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

ويسعى الملكي لحصد النقاط الثلاث والضغط على المتصدر، خاصة وأن الفريق يمر بحالة جيدة خلال الفرتة الأخيرة بعد تحقيقه للعديد من الانتصارات المتتالية أخرها في ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أياكس الهولندي.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يتواجد جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع سيلتا فيجو صاحب المركز السادس عشر.

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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا في تمام الساعة 1

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم

تنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا على قناة beIN SPORTS HD 3

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