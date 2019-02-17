شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بالليجا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
ويسعى الملكي لحصد النقاط الثلاث والضغط على برشلونة المتصدر، خاصة وأن الفريق يمر بحالة جيدة خلال الفرتة الأخيرة بعد تحقيقه للعديد من الانتصارات المتتالية أخرها في ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أياكس الهولندي.
يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن برشلونة المتصدر.
بينما يتواجد جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع سيلتا فيجو صاحب المركز السادس عشر.
موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم
تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا في تمام الساعة 1
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم
تنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا على قناة beIN SPORTS HD 3
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بالليجا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.