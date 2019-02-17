شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل

يقام اليوم الأحد 17 - 2 - 2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والدوريات العالمية، أبرز المباريات ستكون بين ريال مدريد وجيرونا في الدوري الأسباني. ويستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات الدوري الأسباني اليوم (ريال مدريد - جيرونا) الساعة 1 ظهرا beIN SPORTS HD 3 (فالنسيا - إسبانيول) 5:15 beIN SPORTS HD 3 (فياريال - إشبيلية) 7:30 beIN SPORTS HD 3 (ريال بيتيس - ألافيس) 9:45 beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم (انتر ميلان - سامبدوريا) 7 beIN SPORTS HD 4 Advertisements (نابولي - تورينو) 9:30 beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم (ليل - مونبيليه) 4 beIN SPORTS HD 6 (سانت إيتيان - باريس سان جيرمان) 10 beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدوري التركي (قاسم باشا - جالطة سراي) 6 مواعيد مباريات الدوري اليوناني (أوليمبياكوس - أيك أثينا) 7:30 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم (الزمالك - إنبي) 6 on sport

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