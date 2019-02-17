انت الان تتابع فرج عامر: بيراميدز «منتخب قارات» تكلفته تفوق المليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

مازالت أصداء الهزيمة الثقيلة التي تلقاها سموحة، أمام بيراميدز برباعية نظيفة، الخميس الماضي، تتردد في كل ظهور إعلامي للمهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادي السكندري، حيث وصف الأخير فريق بيراميدز بـ «منتخب القارات» الذي تفوق قيمته التسويقية المليار جنيه. وقال عامر في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «بيراميدز منتخب قارات، تكلفته أكثر من مليار جنيه، فريق يملك ضمن صفوفه 6 محترفين ومديره الفني يحصل على 300 ألف دولار بمفرده، ولكن مواجهته في النهاية تكون بين 11 راجل أمام 11 راجل آخر في أرض الملعب».

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