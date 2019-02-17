انت الان تتابع مختار مختار: لماذا لم يُطرد رمضان صبحي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

أكد مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، أن قرار طرد لاعبه محمود حمادة كان شديد القسوة على فريقه، مشيرًا إلى أن الحكم محمد الحنفي، كان عليه معاقبة رمضان صبحي لاعب الأهلي بنفس العقوبة لأنه قام بضرب محمود حمادة أيضًا. وأضاف مختار خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أن ضربة محمود حمادة لرمضان صبحي ليست مميتة على حد وصفه، وأن هناك تصرفات أكثر عنفًا تمر مرور الكرام على الحكام في الدوري المصري دون أي عقوبات، لكنه في النهاية يعتبر أن مثل هذه التصرفات تعود لقلة خبرة اللاعبين.

وتابع: «قرار الطرد كان له دور كبير في تحديد نتيجة المباراة، منح الأهلي أفضلية في المباراة وأضاف له ثقة أكثر وهو ما استغله الفريق الأحمر لصالحه، وفي الوقت ذاته أعاد الإنتاج لنقطة الصفر بعد أن تحسن الأداء نسبيًا». وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي