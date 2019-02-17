شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا «24»: عقدة سواريز مستمرة.. وجريزمان يواصل دوره «الحيوي» مع أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 5 مباريات لُعبت على مدار يومي الجمعة والسبت ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني «لاليجا».

المواجهة الأبرز كانت مساء أمس السبت، في ملعب كامب نو، حيث استضاف برشلونة فريق بلد الوليد في مواجهة مهمة لمتصدر الترتيب الذي كان سقط في فخ التعادل في آخر جولتين.

ولم يقدم برشلونة الأداء المميز المنتظر، واكتفى بالفوز بهدف نظيف عن طريق ركلة جزاء سجلها نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي دوّن هدفه رقم 22 في لاليجا هذا الموسم، معززًا من موقعه كهداف المسابقة، ورافعًا من رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 30 هدف في مختلف البطولات، ليتمكن في الموسم رقم 11 على التوالي من تسجيل 30 هدف أو أكثر مع برشلونة في مختلف البطولات.

ولاحت لميسي فرصة مضاعفة تقدم فريقه عندما سدد ركلة جزاء ثانية لبرشلونة في المباراة، لكن حارس أكاديمية الفريق السابق وحارس مرمى الضيوف الحالي خورد ماسيب تمكن من التصدي للكرة على مرتين، ليصبح أكثر حراس لاليجا تصديًا لركلات الجزاء في الدوري هذا الموسم (3).

ولم ينجح لويس سواريز في كسر عقدته التهديفية ضد بلد الوليد مع مشاركته كبديل في آخر نصف ساعة من المباراة، لكن المهاجم الأوروجوياني فشل في التهديف مضيعًا 4 فرص تهديفية محققة في رقم غير مسبوق له مع برشلونة في مباراة في مختلف البطولات، ليستمر فريق بلد الوليد «عقدة» سواريز الوحيدة في لاليجا بعد نجاحه في التسجيل ضد 26 فريق من أصل 27 فريق واجههم في المسابقة بقميص برشلونة.

وفي ديربي مدريدي مصغر، نجح أتلتيكو مدريد من العودة لطريق الإنتصارات بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين، وتمكن يوم أمس من تحقيق الفوز على مضيفه رايو فايكانو بهدف نظيف من توقيع المتخصص أنطوان جريزمان الذي سجل هدفه الثامن في أخر 6 مواجهات ضد الفريق المدريد الصغير.

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وسجل جريزمان هدفه الثاني عشر في لاليجا هذا الموسم، لكن اللافت في أهداف المهاجم الفرنسي أنها تسببت في حصول أتلتيكو مدريد على 13 نقطة في لاليجا هذا الموسم من خلال أهدافه، أي ان اللاعب تسبب مباشرة في 27% من إجمالي نقاط أتلتيكو مدريد في لاليجا هذا الموسم (47 نقطة) ،لاعبًا الدوري الحيوي الأبرز للاعب مع فريق في لاليجا هذا الموسم.

وأصبح جريزمان الهداف التاريخي الخامس لأتلتيكو مدريد بعد أن سجل هدفه رقم 130، ليتجاوز الرقم السابق المدون بأسم أسطورة هجوم الفريق، المهاجم فيرناندو توريس (129).

وفي إقليم الباسك، واصل ريال سوسيداد نتائجه الممتازة بعد أن هزم ضيفه ليجانيس بثلاثية نظيفة، ليحقق الفريق فوزه الرابع في أخر 7 جولات محافظًا على سجله بدون هزيمة تحت القيادة الفنية للمدرب إيمانول ألجواسيل (4 انتصارات و3 تعادلات)، ليتقدم الفريق في جدول الترتيب للمركز السابع ويصبح على بعد 3 نقاط فقط من أشبيلية، صاحب المركز الرابع، والذي لعب مباراة أقل من الفريق الباسكي.

وسحق ليفانتي مضيفه، سيلتا فيجو، بنتيجة 4-1، في سقوط مدوي لأصحاب الأرض الذين استقروا في المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وتلقى سيلتا فيجو هزيمته السابعة في أخر 8 جولات، محققًا واحدة من أسوأ سجلات الفريق في مشاركاته في لاليجا خلال العقد الحالي، ليتعقد موقف المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو مع الفريق.

وفي إيبار، فشل الضيوف من إنتزاع الفوز من معقل أصحاب الأرض، بعد ان اهدر خيتافي تقدمه بهدفين وسقط في فخ التعادل ضد مضيفه بنتيجة 2-2.

وفشل خيتافي في استغلال الفرصة وتحقيق فوز يدفع بالفريق للمركز الرابع في جدول الترتيب، في حين حافظ أصحاب الأرض على سجلهم القوي بمعقلهم بعد ان تفادوا الهزيمة للمباراة العاشرة على التوالي بمعقلهم في مختلف البطولات (4 إنتصارات و6 تعادلات).