عدم السماح لأحد ببديل لحارسه الأوزبكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

أكدت لـ»مكة» مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض طلب إدارة نادي أحد المتمثل في السماح لها باستبدال حارس الفريق الأول لكرة القدم، الأوزبكي إيغانتي نيستروف بعد أن تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي نتيجة تناوله دواء محظورا أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

وتأتي أسباب رفض اتحاد القدم طلب أحد، اعتمادا على أن أنظمة لائحة الاحتراف لا تجيز استبدال اللاعب الأجنبي خارج فترة التسجيل إلا حال إصابته بمرض عضال أو وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة، أو كسر أو قطع في الرباط.