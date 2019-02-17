ناظر: لن نسكت عن استفزاز الفار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر بعقد اجتماع مع رئيس لجنة الحكام خليل جلال خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي ألحقت الضرر بالفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا أن الوضع لا يحتمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز الجماهير.

‏وقال ناظر عبر سلسلة تغريدات أطلقها في حسابه الشخصي في تويتر «لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم، ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضا، فمباراة الرائد أمس الأول في الجولة الـ20 والتي خرج منها الفريق بنقطة في الرمق الأخير، شهدت 3 حالات واضحة تستحق أن يراجعها حكم الساحة ويتخذ قراره بعد مراجعتها».

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‏وأضاف «عدم لفت نظر حكم الساحة من قبل حكم الفيديو المساعد (الفار) وتجاهل الحالات تماما، أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول».

وعاد ناظر للحديث عن مباراة الرائد قائلا «أضعنا فرصة كبيرة جدا للاقتراب من مرحلة الأمان، فقد صنعنا أكبر عدد من الفرص المتاحة في هذا الموسم بحسب تقديري، فيما أهدرنا أكبر عدد من الفرص أيضا، كل الفريق حارب لآخر لحظة وأظهر روحا قتالية ولم يستسلم، والحمد لله أن مستوى فواز القرني في ارتفاع ويظهر ذلك في تفانيه من مباراة لأخرى».

وتابع «سنصل لمرحلة الأمان عاجلا أم آجلا، لاأعرف الاستسلام ولا يعرف هذا النادي العريق معنى هذه الكلمة».