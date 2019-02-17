أيام الفيفا تدفع النصر لطلب تأجيل مواجهة الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

ينوي مجلس إدارة نادي النصر مخاطبة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عبدالإله مؤمنة، لتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نده التقليدي الهلال ضمن الجولة الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة في 29 مارس المقبل، نظرا لتضرر الفريق من هذا الموعد، وإمكانية عدم وصول عدد من محترفيه الأجانب في الوقت المحدد لخوض التدريبات التي تسبق المواجهة بعد الفراغ من المشاركة مع منتخباتهم بفترة قليلة قبل تاريخ ديربي الرياض.

ويشهد أواخر مارس المقبل، فترة توقف خلال أيام الفيفا، حيث سيفتقد النصر خلال هذه الفترة عددا من لاعبيه الذين يعدون أعمدة أساسية في الفريق، في مقدمتهم المغربيان نور الدين أمرابط، وعبدالرزاق حمدالله، والنيجيري أحمد موسى.

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ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الأرجنتين في 26 مارس، فيما يلتقي في نفس اليوم، المنتخب النيجيري نظيره المصري، علما بأن ديربي الرياض سيجري بعد يومين فقط من نهاية هاتين المواجهتين.

في المقابل، سيفتقد الهلال أيام الفيفا خدمات لاعبه البيروفي أندريه كاريلو، حيث سيخوض مع منتخب بلاده مباراتين وديتين أمام الباراجواي في 23 مارس، والسلفادور في 27 مارس، إضافة إلى الأسترالي ميلوس ديجينيك حال تحديد مباراة أمام اثنتين خلال أيام الفيفا.

من جهة أخرى، ارتفعت جاهزية الفريق لمواجهة أجمك الأوزبكي الثلاثاء المقبل في الرياض ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث تشكلت خيارات المدرب فيتوريا في الرباعي الأجنبي جونز وحمدالله ومايكون وجوليانو، علما بأن أحمد موسى أصبح جاهزا، وسيظهر مع الفريق بدءا من السبت المقبل أمام الفيحاء في الجولة الـ21 للدوري.