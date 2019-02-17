الشمراني هاويا في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اقترب اللاعب ناصر الشمراني من تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لنهاية الموسم كلاعب هاو، وذلك بعد أن أعلنت إدارة نادي الشباب أمس الأول فسخ التعاقد مع الشمراني وزميله في الفريق، صالح القميزي.
وحسب ما تردد، تأتي الخطوة نتيجة رغبة الطرفين (اللاعب والنادي) في إتمام الصفقة، خاصة أن الاتحاد الذي لا يزال يعاني من مشكلة في خط المقدمة يطمح في أن يكون الشمراني أحد الحلول التي تساعد الفريق في مغادرة موقعه الحالي (قبل الأخير) في الترتيب العام لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسبق أن ارتبط اسم الشمراني كثيرا بنادي الاتحاد خلال الفترات السابقة التي تنقل فيها بين الوحدة والهلال والشباب مرتين والعين الإماراتي.
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