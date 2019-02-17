الزهراني يحقق ذهبية سباق 100م

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق لاعب المنتخب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية لسباق 100 م في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر «IWAS «المقامة على مضمار وميدان نادي الثقة بالشارقة، فيما نال زميله فهد الجنيدل الميدالية الفضية للسباق، وحقق عبدالرحمن القرشي برونزيتي سباقي 100 و200 م.

وكان المنتخب السعودي، حقق أمس الأول أيضا، عبر جمعان الزهراني، الميدالية الفضية لسباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T54 بحلوله ثانيا في السباق بزمن 92 . 26 ثانية، فيما حقق زميله عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية لسباق 400 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بحصوله على المركز الثالث بزمن 53.25 ثانية.

يذكر أن الدورة شارك فيها 555 لاعبا ولاعبة من 55 دولة تنافسوا في 7 رياضات بارالمبية.