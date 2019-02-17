نوران جوهر vs نور الطيب.. اعرف مواجهات نهائى بطولة الجمهورية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الدور النهائى من بطولة الجمهورية للاسكواش، والتى ينظمها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة. وشهد الدور نصف النهائى من البطولة مفاجأة مدوية بتأهل نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثامنة عالمياً لسيدات الاسكواش، عقب تغلبها على رنيم الوليلي المصنفة الأولى. وتواجه نوران جوهر نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الرابعة عالمياُ في المباراة النهائية للبطولة. Advertisements وفى منافسات الرجال، نجح على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً فى التأهل إلى الدور النهائى عقب تغلبه على كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الخامس فى نصف نهائى البطولة، ليواجه طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً فى المباراة النهائية. وكان طارق مؤمن قد تغلب على فارس الدسوقى فى نصف نهائى البطولة بثلاثة أشواط نظيفة.

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