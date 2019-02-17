شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 لاعبين مصريين يرفعون شعار "غلطة وندمان عليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح بعض اللاعبين فى الانتقال من ناد لآخر للعديد من المكاسب، أهمها اللعب فى أندية أخرى تمنحهم فرصة فنية أكبر، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب المادى فى انتقالهم، ولكن فى ظل انتقالات غير محسوبة أحيانا، وقع بعض اللاعبين فى خطأ الانتقال لأندية أخرى لم تقدم لهم شيئا سواء فنيا أو ماديا.

"سوبر كورة" يستعرض أبرز اللاعبين الذين ندموا على انتقالهم لأندية أخرى عبر هذا الرابط: