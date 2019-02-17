شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سلامة تحرز برونزية الدورى العالمى للكاراتيه فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت ريم سلامة، لاعبة منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزية بعد تغلبها على لاعبة ألمانيا بمنافسات وزن تحت 50 كجم خلال منافسات الدورى العالمى للكاراتيه والذى يقام بدبى. كما احتلت سلمى نسيم لاعبة المنتخب المركز الخامس فى منافسات البطولة بعد الخسارة من لاعبة إيران. يذكر أن جيانا فاروق وفريال أشرف تنافسان على ميداليتين فى نهائى منافسات البطولة.

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