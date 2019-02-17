شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمرو السولية ..دينامو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يعد عمرو السولية نجم الأهلى من أبرز نجوم خط الوسط فى القلعة الحمراء ، حيث أصبح مرشح بقوة فى الإنضمام إلى معسكر منتخب مصر مارس المقبل .

السولية لاعب يمتلك مهارات كبيرة فى وسط الملعب دفعت الأهلى إلى تمديد عقد اللاعب حتى نهاية موسم 2022 و فقا لرؤوية الجهاز الفنى .

وفى المباريات الماضية للنادى الأهلى أصبح السولية مثال ونموذج للاعب الوسط المتقدم ، والذى دائما ما يستغل الكرة الثانية ويحرز منها أهداف وهو ما حدث فى مباراة الإنتاج الحربي أمس، حيث أحرز هدف الفوز باللقاء.

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم الأهلاوى تبرز محطاته الكروية و بعض من حياته الشخصية فى الصور التالية :



عمرو السولية و زوجته هدير يوم الزفاف

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عمر السولية فى لقطة مهارية



عمرو السولية بقميص الإسماعيلى



عمرو السولية مع كهربا فى أحد معسكرات المنتخب



عمرو السولية و ابنته ليلى