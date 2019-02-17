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إراحة صلاح وتريزيجيه وحجازي فى المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري على إراحة اللاعبين المحترفيين من العناصر الأساسية فى معسكر شهر مارس المقبل على رأسهم محمد صلاح المحترف بليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ومحمود تريزيجيه المحترف بنادي قاسم باشا التركي بعد أن أطمئن أجيري على مستواهم فى المباريات الأربعة التى قادها عقب رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر، أمام إي سواتيني  ذهابا و إيابا ثم النيجر و تونس، فى ظل رغبة الخواجة المكسيكى منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة فى معسكر مارس المقبل، وسيتم التحدث مع اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر ، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.

كما استقر الجهاز على إرسال خطابات إستدعاء لأندية اللاعبين المحترفين ومن بينهم محمد صلاح و حجازي و تريزيجيه تحسباً لحدوث أى ظروف خاصة بإصابات بعض اللاعبين ، على أن يتم إستبعادهم قبل المعسكر بالتنسيق معهم لإراحتهم بسبب ضغط المباريات المتتالى فى السنوات الأخيرة إلى جانب طارق حامد لاعب الزمالك و محمد الشناوى حارس الأهلى.

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