محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الاتحاد السكندري، على الخسارة من الهلال السعودي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي كأس زايد، مؤكدًا أن القرعة أوقعته أمام منافس قوي يضم "منتخب العالم".
وقال صلاح الدين في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت" الأحد: "حاول الفريق بقدر المستوى تحقيق نتيجة إيجابية، لكن هناك فارق كبير في المستوى أمام الهلال، وكنا نتمنى أن نواجه فريق آخر غيره".
وأضاف: "الهلال يضم منتخب العالم، جميع لاعبيه يلعبون في منتخب السعودية، ونجومه الأجانب أقوياء جدًا رأيناهم مختلفين تمامًا على أرضية الملعب، والفريق مرشح بقوة للتتويج بلقب البطولة العربية هذا العام".
وأوضح: "كل أهداف الهلال جاءت من كرات عرضية، ولم يتعرض الحارس الهاني سليمان لأي اختبار، كافحنا بشكل كبير في الشوط الثاني وأهدرنا فرصة ثمينة في الشوط الأول، لكن فارق الخبرات حسم المباراة".
وأتم مدير الكرة بالاتحاد تصريحاته بالحديث عن إمكانية قلب الطاولة في لقاء العودة قائلا: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم وسنقدم كل ما بوسعنا، الأهم هو عدم تقصير أي لاعب، وسندخل اللقاء بهدف الفوز".
جدير بالذكر أن لقاء العودة بين الفريقين سيقام يوم 25 فبراير الجاري بالإسكندرية، ويحتاج زعيم الثغر تحت قيادة حلمي طولان للفوز برباعية نظيفة لحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لكأس زايد للأندية الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري: تمنينا مواجهة فريق آخر غير الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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