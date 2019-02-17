مجلس النواب: عناصر خارجية تشعل فتنة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك عناصر خارجية، تستغل الأزمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك من أجل اشعال الفتنة في مصر.

وكان حسب الله، قد سبق وأعلن عن وجود مبادرة "لم الشمل" بين الأهلي والزمالك واتحاد الكرة، من أجل انهاء الأزمة.

وقال حسب الله في تصريحات لراديو "أون سبورت" "الأهلي يمتلك جماهير كبيرة ومجلس إدارة محترم وكذلك نادي الزمالك، هناك عناصر خارجية وقنوات لا تحب مصر تشعل الفتنة وتستغل الأزمة".

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وتابع "كان هناك جلسة مع رئيس الزمالك في حضور وزير الرياضة، وجدنا تجاوبا من رئيس القلعة البيضاء ورغبة منه في إيقاف الفتنة وفتح صفحة جديدة، خصوصا بعد علمه بما يهدد مصر من تلك الأحداث".

واستمر "تواصلت ايضا مع بعض قيادات الأهلي، ونرتب لجلسة قريبة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وهو رمز للروح الرياضية والحكمة، والجميع يستشهد بمشهده مع حسن شحاتة تجسيدا للروح الرياضية".

وأضاف "أيضا تم التواصل مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل الاجتماع مع اعضاء اتحاد الكرة وجميعهم يتحلى بالحكمة في معالجة الأمور، نريد وضع اطار جديد للتعامل".

واختتم "الدولة المصرية يجب أن تكون يد واحدة، يجب أن يحدث ترابط في جميع المجالات، سوف ننظم كأس أمم أفريقيا ولا نريد أي احتقان بين الجماهير، نرغب في تفويت الفرصة على اعضاء الوطن".