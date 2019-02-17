مباريات الأحد.. الزمالك يصطدم بإنبي.. ومواجهة نارية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 17 فبراير 2018 بمختلف الدوريات. الدوري الإسباني ريال مدريد × جيرونا - المواعيد 13:00 مساءً - القناة الناقلة ..beIN SPORTS HD 3 . فياريال × إشبيلية - المواعيد 19:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الدوري الإيطالي Advertisements انتر ميلان × سامبدوريا - الموعد 19:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. نابولي × تورينو - الموعد 21:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. الدوري الفرنسي سانت اتيان × باريس سان جيرمان - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 5. الدوري المصري الزمالك × إنبي - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة ( النيل الرياضية - On Sport HD)

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