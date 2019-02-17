تغييران في تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق لمباراة إنبي بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، يتجه للدفع بالثنائي أحمد مصطفى "زيزو" والمغربي حميد أحداد في التشكيل الأساسي. وتعاقد الزمالك مع "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. ثلاثي خلف المهاجم: أحمد مصطفى "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – حميد أحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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