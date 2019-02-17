سيميوني: غريزمان لاعب استثنائي

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مسجل هدف الانتصار في شباك رايو فاييكانو، هو لاعب “استثنائي”، في الوقت الذي أثنى فيه أيضاً على أداء الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب فاييكاس ضمن الجولة 24 لليغا: “غريزمان لاعب استثنائي يستطيع التأقلم على جميع احتياجات الفريق، هو لاعب يمكنه اللعب في أكثر من مركز، وبالطبع لا غنى عنه بالنسبة لنا، هو يمر بفترة رائعة”.

كما أبدى الـ’تشولو’ سعادته الكبيرة بعودة المهاجم دييغو كوستا، الغائب منذ فترة للإصابة، بعد أن نزل كبديل في آخر 30 دقيقة.

وقال في هذا الصدد: “أراه في حالة جيدة، لم يكن من السهل المشاركة في اللقاء في هذا التوقيت وفي هذه الظروف، كوستا منح موراتا مساحات أكبر، واللعب أكثر في العمق، وبالمثل كما يفعل دائماً غريزمان، اللاعب الأهم في الفريق، وهو يمكنه التسجيل من أي فرصة تسنح له”.

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وحول الهدف الذي سجله غريزمان ومنح به النقاط الثلاث لأتلتي، قال: “الأمور دائماً ما تكون صعبة في كل مرة نلعب فيها على هذا الملعب، كل المباريات تقريباً كانت متقاربة وصعبة، الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق أمام رايو”.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أهمية النقاط الثلاث بغض النظر عن الأداء.

وأوضح: “نفكر دائماً في الفوز في المقام الأول، هناك دائماً هذه المقولة الشهيرة ‘أفضل اللعب بطريقة جيدة’… الجميع يريد الفوز، من يفضلون اللعب بطريقة جيدة، هم أنفسهم من سيختارون الفوز في المقام الأخير، على العكس، فنحن نريد الفوز دائماً”.